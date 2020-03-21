2020-03-21T14:54:04+03:00
Общество

В радиоэфире ДНР звучат фронтовые письма советских воинов времен Великой Отечественной войны

Каждую среду и пятницу на частоте 90.5 FM можно услышать фронтовые письма советских воинов
Екатерина Сорока
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Если кто-то пропустил эфир, то его можно послушать в записи на официальной странице ДРКМ в соцсети ВКонтакте. Фото: drkm-dnr.ruЕсли кто-то пропустил эфир, то его можно послушать в записи на официальной странице ДРКМ в соцсети ВКонтакте. Фото: drkm-dnr.ru
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Республиканское радио «Радио ТВ» и Донецкий Республиканский краеведческий музей запустили совместный проект. В радиоэфире на частоте 90.5 FM теперь каждую неделю будут зачитываться письма советских солдат, которые присылали с фронтов Великой Отечественной войны.

Все письма взяты из фонда краеведческого музея. На сегодняшний день там находится около 250 писем от солдат. Адресанты у всех писем разные. Кто-то писал невесте, матери, всей своей семье или друзьям, но все их объединяет безоговорочная уверенность в скорой победе. Об этом сообщила на брифинге директор учреждения Марина Максимчук.

— Абсолютно все письма пронизаны безоговорочной уверенностью бойцов в нашей победе. И в каждом без исключения письме – потрясающие судьбы, характеры и детали, которые зачастую не встретишь в официальных источниках. Например, у нас есть письма от бойца Алексея Мезрина. Он писал своей невесте Татьяне. В 1944 году она стала его женой, а 9 мая 1945 года в Берлине он погиб. Ещё один – Александр Яроцкий. Он писал своей сестре на адрес: Сталино, 10 линия, дом 1. Он ушел на фронт добровольцем в июне 1941 года, прошел всю войну, встретил Победу в Берлине, а в августе 1945 года пропал без вести, — рассказала Максимчук.

Послушать передачу можно в среду и пятницу днем в 11.30 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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