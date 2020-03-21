2020-03-21T12:31:46+03:00
Политика

ВСУ выпустили по всем направлениям ДНР 40 боеприпасов

В результате обстрелов пострадала дончанка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украина продолжает стрелять по республикам Донбасса. Фото: warfiles.ruУкраина продолжает стрелять по республикам Донбасса. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования не прекратили обстрелы территории Донецкой Народной Республики. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 40 единиц, - говорится в сообщении ведомства.

Под обстрел вооруженных формирований Украины оказались населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениям.

- Под огнем украинских силовиков оказались районы поселков Александровка и шахты Трудовская, сел Спартак и Васильевка (донецкое направление), районы посёлков Доломитное и шахты Гагарина (горловское направление), а также окрестности села Саханка (мариупольское направление).

В СЦКК отметили, что ВСУ применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов пострадала дончанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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