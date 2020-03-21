ВСУ выпустили по всем направлениям ДНР 40 боеприпасов
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования не прекратили обстрелы территории Донецкой Народной Республики. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 40 единиц, - говорится в сообщении ведомства.
Под обстрел вооруженных формирований Украины оказались населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениям.
- Под огнем украинских силовиков оказались районы поселков Александровка и шахты Трудовская, сел Спартак и Васильевка (донецкое направление), районы посёлков Доломитное и шахты Гагарина (горловское направление), а также окрестности села Саханка (мариупольское направление).
В СЦКК отметили, что ВСУ применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов пострадала дончанка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Басурин: Уровень коррупции в ВСУ достиг критического уровня
Официальный представитель НМ ДНР рассказал о новых фактах хищения в украинской армии (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU