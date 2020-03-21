Басурин: Уровень коррупции в ВСУ достиг критического уровня

21 Март 2020 2020-03-21T11:04:18+03:00

Официальный представитель НМ ДНР рассказал о новых фактах хищения в украинской армии

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Военнослужащие вооруженных формирований Украины продолжают разворовывать и продавать оружие и оснащение. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- В ходе работы комиссии штаба ООС в 58-й бригаде была выявлена недостача 10 тонн дизельного топлива, кроме того установлено отсутствие 38 автомобильных аккумуляторов, а также 15 штатных радиостанций боевых машин, - рассказал он.

Эдуард Александрович отметил, что по заключению комплексной комиссии штаба «ООС» в 58-й бригаде исправно всего 42 процента военной техники.

- Боеготовыми признано пять танков Т-64, двадцать шесть БМП, ДЕВЯТЬ САУ и десять БТР, - говорит Басурин. - Несмотря на это, командир бригады военный преступник Кащенко в очередной раз решил проблемный вопрос с комиссией о сокрытии выявленных нарушений от вышестоящего командования.

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ИСТОЧНИК KP.RU