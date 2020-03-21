К 75-летию Великой Победы в ЛНР запустили эстафету «Книга Памяти»

21 Март 2020 2020-03-21T16:22:08+03:00

Книга представляет собой альбом, в который вписываются имена и подвиги героев Великой Отечественной войны

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К 75-летию Великой Победы в ЛНР запустили эстафету «Книги Памяти». Книга передается от одного города или поселка Республики в другой. И на каждой остановке в ней появляются новые записи о подвигах героев Великой Отечественной войны, которые родились или живут на территории данного населенного пункта. Об этом сообщили в администрации Кировска. Там сейчас находится эта книга.

— Кировчане внесут в республиканскую Книгу Памяти имена своих земляков – Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, которые в годы Великой Отечественной войны ценой своих жизней приближали Великую Победу. Также в ней будут размещены материалы о памятных местах Кировска и подведомственных поселков, воспитании подрастающего поколения и сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны, — рассказали в администрации Кировска.

В городе книга пробудет до конца марта. После альбом будет передан Славяносербску. А до этого момента, участники эстафеты Кировска должны заполнить свою часть альбома. Поэтому администрация решила привлечь дополнительно силы молодежных организаций и союзов ветеранов.

Добавим, что эстафета «Книга памяти» начала свой путь еще весной 2019 года. Там уже есть героические заметки жителей Краснодона, Свердловска, Лутугино, Красного Луча, Ровеньков, Антрацита, Перевальского района, Алчевска и Первомайска.

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ИСТОЧНИК KP.RU