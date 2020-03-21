2020-03-21T08:38:01+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: Суббота, 21 марта, выдастся облачной и без осадков

Дончан ждут +13
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Первоцветы в Донбассе.Первоцветы в Донбассе.Фото: Илья Богатиков
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Весна, которая ворвалась в Донбасс в этом году как никогда стремительно, решила взять паузу. Уже вторую неделю в Донецке ночные заморозки, ветер, а дневная температура редко достигает +10. При этом уже вовсю радуют глаз первоцветы, а на деревьях набухли почки.

Суббота, 21 марта, будет относительно теплой +13 днем. С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Осадков синоптики сегодня нам не обещают. Ночью будет -2.

Это день весеннего равноденствия. Ночь и день сравнялись по продолжительности. В северном полушарии начинается весна, а в южном - осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. Периоды равноденствия отличаются сильными ветрами и бурями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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