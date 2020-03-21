Зачем Киев провел ускоренное обучение инструкторов для отправки в Донбасс
В Украине в срочном порядке провели ускоренное обучение инструкторов для отправки в так называемую зону «операции объединенных сил». Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
По словам руководителя оборонного ведомства Луганской Народной Республики, спешка прежде всего связана с не укомплектованностью личного состава вооруженных формирований Украины
- Несмотря на распространение пандемии коронавируса официальный Киев при поддержке западных кураторов не прекращает вести политику, направленную на продолжение вооруженного конфликта в Донбассе, - говорит Лещенко. В Хмельницком в 142-м учебно-тренировочном центре сил специальных операций Украины состоялся ускоренный выпуск 30 инструкторов.
Ян Лещенко отметил, что обучение проводилось группой инструкторов из США, Канады и Великобритании.
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ИСТОЧНИК KP.RU