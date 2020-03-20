Украинские разведчики вывозят из Донбасса вооружение на продажу при помощи волонтеров

20 Март 2020 2020-03-20T21:31:36+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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За месяцы пребывания в так называемой зоне «операции объединенных сил» украинские разведчики разработали целый план, как заработать на торговле оружием. Они накопили целый арсенал вооружения, которое списали как использованное или поврежденное в ходе выдуманных обстрелов.

- Используя личные связи с волонтёрами, боевики батальона приглашают их в зону боевых действий. Прикрываясь благовидным предлогом оказания помощи, в действительности волонтеры реализуют коррупционную схему по вывозу оружия и боеприпасов из зоны ООС, - рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В оборонном ведомстве Республики сообщили о схеме контрабанды оружия и наркотиков.

- Сложившаяся ситуация с распространением коронавируса на Украине и ограничение работы КПВВ, сыграла на руку коррумпированным разведчикам в зоне карательной операции. В настоящее время боевики 131 орб в ночное время за вознаграждение дают «зеленый свет» контрабандистам, - сказали в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU