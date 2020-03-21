Кому положены единоразовые выплаты в ЛНР ко Дню Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны из Луганской Народной Республики в честь 75-й годовщины Победы правительство ЛНР выплатит единоразовую денежную помощь в размере 75 тысяч рублей. Также выплаты положены бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сумму разовой помощи определило правительство ЛНР.
- Документ принят для увековечивания бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памяти погибших, сохранения традиций, - сообщили в правительстве Республики.
Отмечается, что выплаты будут проходить до 30 сентября 2020 года. Деньги на одноразовую помощь будут выделены из государственного бюджета ЛНР.
- Списки получателей единоразовой помощи подготовит управление труда и социальной защиты населения Республики, - рассказали в правительстве государства.
Деньги, как и пенсию, можно будет получить тремя способами: через снятие с карты Госбанка ЛНР или с помощью почты – в своем отделении или путем доставки на дом.
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ИСТОЧНИК KP.RU