Кому положены единоразовые выплаты в ЛНР ко Дню Победы

21 Март 2020 2020-03-21T10:08:28+03:00

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ветеранам Великой Отечественной войны из Луганской Народной Республики в честь 75-й годовщины Победы правительство ЛНР выплатит единоразовую денежную помощь в размере 75 тысяч рублей. Также выплаты положены бывшим узникам концлагерей и труженикам тыла. Сумму разовой помощи определило правительство ЛНР.

- Документ принят для увековечивания бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памяти погибших, сохранения традиций, - сообщили в правительстве Республики.

Отмечается, что выплаты будут проходить до 30 сентября 2020 года. Деньги на одноразовую помощь будут выделены из государственного бюджета ЛНР.

- Списки получателей единоразовой помощи подготовит управление труда и социальной защиты населения Республики, - рассказали в правительстве государства.

Деньги, как и пенсию, можно будет получить тремя способами: через снятие с карты Госбанка ЛНР или с помощью почты – в своем отделении или путем доставки на дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU