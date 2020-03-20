2020-03-20T21:30:52+03:00
Общество

25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линию

Позвонить для получения консультации может любой желающий
Никита МАКАРЕНКОВ
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25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линию25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линиюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Директор центра занятости Донецка проведет прямую линию с населением и работодателями. Об этом сообщила на сайте столичной мэрии.

- Целью мероприятия является предоставление консультаций в сфере занятости, - говорится в объявлении. - Позвонить и задать интересующие вопросы можно по телефону – 300 17 31. Прямая линия пройдет 25 марта с 10.00 до 12.00.

Многие жители Донецкой Народной Республики в поисках работы обращаются в центры занятости. Регулярно для населения организовывают ярмарки вакансий, также всю необходимую информацию можно найти на сайте Республиканского центра занятости.

Еще актуальных вакансиях можно обратиться на горячую линию Республиканского центра занятости по одному из телефонов:

(062)303-39-39

(071)352-65-37

(071)352-65-38

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ИСТОЧНИК KP.RU

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