25 марта центр занятости Донецка проведет прямую линию

20 Март 2020 2020-03-20T21:30:52+03:00

Позвонить для получения консультации может любой желающий

Изменить размер текста: A A

Директор центра занятости Донецка проведет прямую линию с населением и работодателями. Об этом сообщила на сайте столичной мэрии.

- Целью мероприятия является предоставление консультаций в сфере занятости, - говорится в объявлении. - Позвонить и задать интересующие вопросы можно по телефону – 300 17 31. Прямая линия пройдет 25 марта с 10.00 до 12.00.

Многие жители Донецкой Народной Республики в поисках работы обращаются в центры занятости. Регулярно для населения организовывают ярмарки вакансий, также всю необходимую информацию можно найти на сайте Республиканского центра занятости.

Еще актуальных вакансиях можно обратиться на горячую линию Республиканского центра занятости по одному из телефонов:

(062)303-39-39

(071)352-65-37

(071)352-65-38

Читайте также

Донецкий психотерапевт: Весеннее обострение усилил коронавирус

Как справиться с негативными эмоциями и паникой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU