2020-03-20T23:11:24+03:00
Политика

В Донбассе исламисты из Сирии подорвались на самодельном «Граде»

Вместе с ними погибли двое украинских бойцов из 93-й бригады
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Исламисты оказались таким «спецами», что погубили себя и украинских «братьев по оружию». Фото: МОУИсламисты оказались таким «спецами», что погубили себя и украинских «братьев по оружию». Фото: МОУ
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Катастрофой закончилось испытание мобильной реактивной системы залпового огня (РСЗО), которую соорудили исламские радикалы, приехавшие в Донбасс из Сирии. Двое исламистов погибли сами и унесли на тот свет двух бойцов ВСУ. Об этом в Народной милиции ЛНР узнали из источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север».

- Исламисты из группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещенная в РФ организация), прибывшие из Северодонецка, были приставлены в качестве инструкторов резервных батальонов 93-й бригады. И попытались применить сирийский опыт, – рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Боевики кустарно соорудили мобильную РСЗО из запчастей неисправной военной техники. Установили на автомобиль «Хаммер». Но из-за низкого уровня самих «специалистов» образец оказался ненадежным. И во время испытания произошел разрыв ракеты.

- В зоне поражения оказались инструкторы и военнослужащие 93-й бригады, для которых и проводилось обучение. В результате двое арабских боевиков погибли, трое были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии, – отметил Лещенко. – Также погибли двое военнослужащих 93-й бригады, пять получили ранения различной степени тяжести. Из них – трое призывники, не достигшие 20-летнего возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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