Во время встречи Путина и Эрдогана на передовую в Донбасс приехали исламские наемники из сирийского Идлиба

6 Март 2020 2020-03-06T21:24:30+03:00

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Новая напасть свалилась на Донбасс. Командованию украинской армии оказывается мало держать на передовой подразделения карателей типа «Азов» и «Айдар» (запрещенные в РФ организации). Так они пригласили исламских наемников из Ближнего Востока. Те появились как раз во время эскалации конфликта в сирийском Идлибе и встречи в Москве президентов России и Турции.

- По данным нашей разведки, в район населенного пункта Муратово прибыли два грузовых автомобиля с боеприпасами. По свидетельству очевидцев, вместе с боеприпасами в пункт временной дислокации 93-й бригады приехали до десяти неизвестных людей восточной внешности в черной форме, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Также удалось установить, что на передовой появились представители радикальной исламистской группировки «Джабхат Фатх аш-Шам», действовавшей в районе сирийского Идлиба. Они прибыли из Северодонецка, где прошли подготовку под руководством боевиков «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами» (обе организации запрещены в РФ).

Теперь защитники ЛНР ожидают увеличения интенсивности провокационных обстрелов и работы диверсионных разведывательных групп противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU