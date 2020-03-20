В Донецке госпитализировали 8-летнюю девочку с подозрением на коронавирус
8-летняя девочка с невысокой температурой вернулась из России вместе со своей мамой. Маленькую дончанку госпитализировали, чтобы убедиться, что у нее нет коронавирусной инфекции. С ее мамой все в порядке.
- У ребенка, скорее всего, бронхит, - рассказали «Комсомольской правде» в Министерстве здравоохранения. – Девочку положили в один из медицинских центров. Рядом с ней находится ее мама.
На текущий момент в ДНР под наблюдением врачей еще шестеро взрослых, вернувшихся из стран, где сейчас бушует эпидемия коронавирусной инфекции COVID-2019. Случаев заболеваний новой напастью на территории Республики не зарегистрировано.
План действий в случае подозрения на коронавирусную инфекцию следующий.
- Оставайтесь дома и вызовите врача, - говорят в Минздраве. - Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
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ИСТОЧНИК KP.RU