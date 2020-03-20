В ДНР могут снизить цены на курятину и яйца, а также устроить налоговые каникулы фермерам
Сегодня Денис Пушилин провел совещание по вопросам продовольственной безопасности. И местом для важного разговора с министрами, руководителями ряда районов и аграриями было выбрано село Розовка Шахтерского района. Здесь налажено производство мяса кур и комбикормов. Глава ДНР заявил о необходимости разработать особые подходы для успешной деятельности фермеров в связи с ситуацией в мире и угрозой распространения коронавируса.
- Нужно предусмотреть даже полное освобождение от налогообложения, за исключением ЕСВ и подоходного, на год или на два, – отметил Денис Пушилин.
Также, по информации пресс-службы Главы ДНР, обсуждались меры по снижению себестоимости продукции отраслей животноводства.
- Думаю, мы в силах снизить себестоимость не только мяса, но и кормов. Что повлечет за собой снижение стоимости и мясной, и яичной продукции, - сказал директор предприятия «Роз-Агро» Вадим Скаблюк.
Он отметил, что сейчас продукция отечественного производителя занимает 50% рынка бройлерного мяса и 90% товарного яйца. А можно выйти и на 100% обеспечение потребностей жителей Республики в этих продуктах.
- Что касается кормов, мы можем не только полностью обеспечить наш регион, но и выйти на рынок Российской Федерации, - сообщил Скаблюк.
А еще предлагается установить фиксированную цену на яйца, которая будет удерживаться в течение всего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU