Кадровые изменения в ДНР: назначен новый министр

20 Март 2020 2020-03-20T18:10:11+03:00

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Денис Пушилин сменил главу Министерства промышленности и торговли. Вместо Эдуарда Арматова руководить этим ведомством будет Владимир Рущак.

- Освободить Арматова Эдуарда Викторовича от должности министра промышленности и торговли Донецкой Народной Республики, — говорится в указе № 62 от 19 марта, который опубликован на официальном сайте руководителя страны.

Арматов возглавлял ведомство с 3 декабря 2018 года. О причинах кадрового решения в документе ничего не сказано. Впрочем, это уже стало традицией для ДНР.

Следующим указом под номером 63 от 20 марта на должность главы Минпромторга назначен Владимир Рущак. До этого он был заместителем министра, курировал департамент торговли и технического регулирования. Одним из запоминающихся моментов в его биографии стало посещение Главой ДНР Денисом Пушилиным государственного предприятия «Донецкстандартметрология» в октябре прошлого года. За успешную работу по выполнению проектов, в частности системы добровольной сертификации «Стандарт Донбасса», получили благодарности сотрудники предприятия и Минпромторга. В том числе и Владимир Рущак.

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ИСТОЧНИК KP.RU