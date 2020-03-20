Из-за угрозы коронавируса: во внешкольных учреждениях Луганска отменили занятия
С 23 по 29 марта будут приостановлены занятия во внешкольных учреждениях Луганска. Такое решение приняли в городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС).
- После рассмотрения эпидемической ситуации по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также руководствуясь указом Главы ЛНР о введении режима повышенной готовности из-за угрозы короновируса принято решение о временном запрете проведения занятий во внешкольных учреждениях города Луганска с 23 по 29 марта, – говорится в сообщении СЭС.
Напомним, что в ЛНР нет случаев заболевания коронавирусом. Однако указом Главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU