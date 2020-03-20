2020-03-20T16:27:58+03:00
Политика

Из-за угрозы коронавируса: во внешкольных учреждениях Луганска отменили занятия

Занятия во внешкольных учреждениях столицы ЛНР прекращены с 23 по 29 марта
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Занятия приостановлены пока лишь на неделю, но вынужденный карантин может быть и продлен. Фото: minobr.suЗанятия приостановлены пока лишь на неделю, но вынужденный карантин может быть и продлен. Фото: minobr.su
Изменить размер текста:

С 23 по 29 марта будут приостановлены занятия во внешкольных учреждениях Луганска. Такое решение приняли в городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС).

- После рассмотрения эпидемической ситуации по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также руководствуясь указом Главы ЛНР о введении режима повышенной готовности из-за угрозы короновируса принято решение о временном запрете проведения занятий во внешкольных учреждениях города Луганска с 23 по 29 марта, – говорится в сообщении СЭС.

Напомним, что в ЛНР нет случаев заболевания коронавирусом. Однако указом Главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минкульт отменяет все культурно-досуговые мероприятия в ДНР

Это нужно, чтобы не допустить проникновение и распространение короновирусной инфекции в Республике (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за угрозы коронавируса: во внешкольных учреждениях Луганска отменили занятия
«Готовятся к большой войне?» Украина разместила четыре «Града» в Донбассе
В ДНР и ЛНР приостановили гумпрограмму помощи жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса
Международный комитет Красного Креста продолжит помогать жителям Донбасса
Жители Мариуполя требуют выселить соседку-медсестру из-за боязни заболеть коронавирусом
В ЛНР пьяный мужчина зажег сухостой и сам сгорел в огне
Какие образовательные учреждения ДНР получат российскую аккредитацию
Украинские каратели в полтора раза нарастили обстрелы в «честь» приезда в Донбасс начальника Генштаба ВСУ
В Донецке ранена жительница поселка шахты «Трудовская»
Больной коронавирусом шесть дней гулял по Мариуполю
Погода на день в Луганске: 20 марта ожидается небольшой дождь и +13 градусов
Погода на день в Донецке: 20 марта с утра пасмурно, а потом солнечно и до +12 градусов
Глава ДНР временно запретил должностным лицам выезжать за пределы Республики
Минкульт отменяет все культурно-досуговые мероприятия в ДНР
Украинские вояки дважды за день обстреляли участок разведения у Петровского
В ДНР достаточно тест-систем для выявления коронавируса
В ДНР запретили проводить спортивные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса
«Пережила немецкий плен»: Ветерану Великой Отечественной войны Любови Климчак из ЛНР исполнилось 95 лет
В Донбассе больше двухсот украинских солдат приобрели проблемы с желудком из-за перебоев с кормежкой
К 75-летию Великой Победы ветерану из Брянки вручили паспорт ЛНР
В ДНР верификацию пенсионеров отложили на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса
«Донбасс Опера» вышла на карантин и отменила все спектакли
Слухам вопреки: Миссия ОБСЕ остается в Донбассе
«Весна 2020»: В Донецке открылась ярмарка меда
Бизнес на коронавирусе: украинские чиновники обогащаются на марлевых масках для своей армии
Стало известно, кому разрешен проезд через границу между ДНР и Россией
У 70 украинских солдат подозревают коронавирус
Продолжают ли жители Донбасса получать российские паспорта?