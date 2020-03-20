В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в ДНР появится необычный волонтерский штаб
В последнее время многие люди стали паниковать в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. Нельзя однозначно сказать, что панике поддались и все жители Донбасса, но некоторую часть населения волнение не обошло.
В связи с этим активисты общественной организации «Молодая Республика» заявили о готовности сформировать волонтерские штабы, которые будут помогать менее защищенным слоям населения.
- Мы активно работаем во всех городах и районах Донецкой Народной Республики. Также у нас действует «Центр Добровольчества». Наши ребята постоянно оказывают помощь нуждающимся. Поэтому в сложившейся ситуации, которая затронула весь мир, мы не можем оставаться равнодушными, - сообщил руководитель «Молодой Республики» Кирилл Макаров.
В случае завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике активисты готовы помогать наиболее подверженным риску заражения. Речь идет о выгуле животных, походах в аптеку и магазин. В квартиры волонтеры заходить не будут.
Стоит отметить, что в Республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Не стоит поддаваться панике, но и забывать о мерах предосторожности не следует.
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ИСТОЧНИК KP.RU