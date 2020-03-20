В ДНР и ЛНР приостановили гумпрограмму помощи жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса
Руководство ДНР принято решение о вынужденной приостановке реализации некоторых направлений гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В связи с угрозой распространения коронавируса и ограничений в пересечении линии соприкосновения.
В частности, пока не будут осуществляться социальные выплаты жителям временно подконтрольной Украине территории. Однако общественная организация «Фонд Единый Донбасс» продолжит свою работу по рассмотрению и одобрению заявлений. При этом государственное предприятие «Почта Донбасса» продолжит выплачивать матпомощь на территории Республики.
Кроме того, приостановлено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий по укреплению профессиональных связей. Будут закрыты центры социальной помощи и административных услуг вблизи контрольно-пропускных пунктов.
Аналогичное решение принято и в ЛНР. Там подчеркнули, что решение не касается людей, которые сейчас проходят курс лечения в государственных учреждениях Минздрава Республики.
После стабилизации эпидемиологической ситуации работа гуманитарной программы возобновится.
Напомним, что программы в ДНР и ЛНР действуют три года. За это время помощь получили десятки тысяч жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.
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ИСТОЧНИК KP.RU