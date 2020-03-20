2020-03-20T15:11:11+03:00
Политика

В ДНР и ЛНР приостановили гумпрограмму помощи жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса

Это связано с угрозой распространения коронавируса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из-за угрозы коронавируса для жителей Донбасса теперь закрыты пункты пропуска в обе стороны. Фото: ГПСУИз-за угрозы коронавируса для жителей Донбасса теперь закрыты пункты пропуска в обе стороны. Фото: ГПСУ
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Руководство ДНР принято решение о вынужденной приостановке реализации некоторых направлений гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. В связи с угрозой распространения коронавируса и ограничений в пересечении линии соприкосновения.

В частности, пока не будут осуществляться социальные выплаты жителям временно подконтрольной Украине территории. Однако общественная организация «Фонд Единый Донбасс» продолжит свою работу по рассмотрению и одобрению заявлений. При этом государственное предприятие «Почта Донбасса» продолжит выплачивать матпомощь на территории Республики.

Кроме того, приостановлено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также мероприятий по укреплению профессиональных связей. Будут закрыты центры социальной помощи и административных услуг вблизи контрольно-пропускных пунктов.

Аналогичное решение принято и в ЛНР. Там подчеркнули, что решение не касается людей, которые сейчас проходят курс лечения в государственных учреждениях Минздрава Республики.

После стабилизации эпидемиологической ситуации работа гуманитарной программы возобновится.

Напомним, что программы в ДНР и ЛНР действуют три года. За это время помощь получили десятки тысяч жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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