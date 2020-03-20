В ЛНР пьяный мужчина зажег сухостой, и сам сгорел в огне

20 Март 2020 2020-03-20T12:30:18+03:00

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Жители ЛНР нередко игнорируют требования пожарных и продолжают жечь сухостой. В поселке Великий Лог Краснодонского района это привело к трагедии. В огне погиб 59-летний мужчина, который сам же и устроил пожар. Об этом случае рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

18 марта местные жители наводили порядок на кладбище и увидели, что их односельчанин по неизвестным причинам поджег траву. Огонь сразу же вспыхнул и, подгоняемый порывами сильного ветра, стал молниеносно распространяться по пустырю. Вскоре поджигатель скрылся в пламени и дыму, на крики очевидцев происшествия не реагировал. До прибытия спасателей жители сами пытались потушить пожар, но безуспешно. Пламя подымалось выше метра над землей.

Пожарные лишь к вечеру ликвидировали загорание. Выгорело 8 гектаров сухостоя. Во время тушения были обнаружены останки мужчины. Со слов односельчан, погибший злоупотреблял алкоголем, у него было расстройство психики.

Кстати, днем раньше спасатели тушили загорание сухой травы возле поселка Белореченский Лутугинского района. Площадь пожара составила 30 гектаров. От огня пострадал мужчина, который пытался потушить возгорание самостоятельно. Его обнаружили в овраге с ожогами ног. Пожарные вызвали скорую помощь, но от госпитализации пострадавший отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU