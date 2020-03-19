К 75-летию Великой Победы ветерану из Брянки вручили паспорт ЛНР
К 75-летию Великой Победы в Министерстве внутренних дел решили сделать подарок для двух ветеранов из небольшого городка Брянка. Без лишней бумажной волокиты и километровых очередей сотрудники ведомства вручили ветеранам внутренние документы Республики.
Добров Александр, наконец, получил паспорт ЛНР. А для Сагаля Леонида изготовили номерные знаки на автомобиль и мотоцикл. За номером зарегистрированы символические цифры «075».
— Сотрудники Министерства внутренних дел глубоко чтят и уважают подвиг ветеранов Великой Отечественной войны! — отметил заместитель Министра – начальник полиции общественной безопасности ведомства Михаил Параскеев.
Также, в МВД ЛНР отметили, что участники Великой Отечественной войны – это главный пример для нынешнего поколения. Благодаря их подвигу мы знаем, как нужно любить свою Родину и как нужно её защищать!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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