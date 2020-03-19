К 75-летию Великой Победы ветерану из Брянки вручили паспорт ЛНР

19 Март 2020 2020-03-19T20:16:50+03:00

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ЛНР. Фото: mvdlnr.ru

Еще один ветеран получил в подарок номерной знак с символическими цифрами «075»

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К 75-летию Великой Победы в Министерстве внутренних дел решили сделать подарок для двух ветеранов из небольшого городка Брянка. Без лишней бумажной волокиты и километровых очередей сотрудники ведомства вручили ветеранам внутренние документы Республики.

Добров Александр, наконец, получил паспорт ЛНР. А для Сагаля Леонида изготовили номерные знаки на автомобиль и мотоцикл. За номером зарегистрированы символические цифры «075».

— Сотрудники Министерства внутренних дел глубоко чтят и уважают подвиг ветеранов Великой Отечественной войны! — отметил заместитель Министра – начальник полиции общественной безопасности ведомства Михаил Параскеев.

Также, в МВД ЛНР отметили, что участники Великой Отечественной войны – это главный пример для нынешнего поколения. Благодаря их подвигу мы знаем, как нужно любить свою Родину и как нужно её защищать!

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ИСТОЧНИК KP.RU