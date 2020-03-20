2020-03-20T11:19:54+03:00
Политика

Украинские каратели в полтора раза нарастили обстрелы в «честь» приезда в Донбасс начальника Генштаба ВСУ

Генерал Руслан Хомчак вместе с министром обороны Андреем Тараном проехались по горячим точкам на линии соприкосновения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Командующий войсками в Донбассе генерал Владимир Кравченко (слева) отчитался Тарану (в центре) и Хомчаку (справа) по обстрелам территорий ДНР и ЛНР. Фото Пресс-центр штаба ООСКомандующий войсками в Донбассе генерал Владимир Кравченко (слева) отчитался Тарану (в центре) и Хомчаку (справа) по обстрелам территорий ДНР и ЛНР. Фото Пресс-центр штаба ООС
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 165 снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Это в полтора раза больше, чем 18 марта.

Активизация обстрелов была вызвана приездом в Донбасс министра обороны Украины Андрея Тарана и начальника Генерального штаба генерал-полковника Руслана Хомчака. Они посетили горячие точки на линии соприкосновения. Обстрелы носили явно провокационный характер, чтобы вызвать ответный огонь со стороны защитников ДНР.

На донецком направлении под огонь попали районы поселков Старомихайловка и Александровка, а также «Вольво-центра»; на горловском направлении – район поселка Гольмовский; на мариупольском направлении — районы сел Петровское, Ленинское, Саханка.

Особенно досталось участку разведение сил и средств «Петровское – Богдановка». По участку было выпущено 11 мин калибром 82 мм, применялись гранатометы, зафиксирован также снайперский огонь.

В результате обстрелов в поселке Гольмовский были повреждены три дома.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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