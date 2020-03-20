2020-03-20T10:40:45+03:00
Политика

В Донецке ранена жительница поселка шахты «Трудовская»

Сегодня утром украинские каратели обстреляли юго-западную окраину столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Такие «отметины» оставляют украинские каратели, которые ежедневно обстреливают окраины Донецка. Фото: dnr-sckk.ruТакие «отметины» оставляют украинские каратели, которые ежедневно обстреливают окраины Донецка. Фото: dnr-sckk.ru
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Сегодня утром была контужена и ранена жительница Донецка. В 06:40 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны подконтрольной им Марьинки по поселку Александровка, расположенному на юго-западе Донецка. Было сделано 7 выстрелов из станкового гранатомета.

- В результате обстрела получила ранение и контузию женщина, проживающая по адресу г. Донецк, Петровский район, поселок шахты «Трудовская», улица Шестакова, 131. Пострадавшая доставлена в больницу, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что поселок шахты «Трудовская» находится рядом с Александровкой и тоже ежедневно обстреливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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