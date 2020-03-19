Украина обстреляла спортплощадку школы-интерната для детей с ДЦП в Донецке

19 Март 2020 2020-03-19T13:59:01+03:00

Так школа для детей с ДЦП выглядела до войны. Фото: ВКонтакте

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В полночь украинские военные открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии по Киевскому району Донецка. Снаряды разрывались и на территории спецшколы-интерната №5 для ребятишек, страдающих детским церебральным параличом. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вчера в 23.35 Вооруженные формирования Украины открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Опытного по Спартаку, - говорится в сообщении СЦКК.

Повреждена котельная школы-интерната и спортплощадка, где дети, страдающие ДЦП, играли в футбол.

Спецшкола-интернат №5 полностью разрушена еще в начале войны. Какое-то время местные жители использовали школьный подвал в качестве бомбоубежища. Сейчас больные дети живут, учатся и проходят реабилитацию в Калининском районе. Власти выделили им помещение одного из детских садиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU