Погода на день в Луганске: 20 марта ожидается небольшой дождь и +13 градусов
Утром и днем 20 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, а утром еще и слабый туман. Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 8-13 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 9-11 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до 10-12 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 20 марта – 05.55, время захода – 19.07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 12 минут.
21 марта осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. А вот 22 марта – временами дождь, температура понизится на 3-5 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ЛНР раздают листовки о профилактике коронавируса
Граждан призвали не поддаваться панике и помнить элементарные правила гигиены
ИСТОЧНИК KP.RU