Погода на день в Луганске: 20 марта ожидается небольшой дождь и +13 градусов

20 Март 2020 2020-03-20T08:58:18+03:00

В Луганске будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь instagram.com/desti

Западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду

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Утром и днем 20 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, а утром еще и слабый туман. Будет дуть западный ветер со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 8-13 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 9-11 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до 10-12 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 марта – 05.55, время захода – 19.07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 12 минут.

21 марта осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. А вот 22 марта – временами дождь, температура понизится на 3-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU