2020-03-19T13:58:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР раздают листовки о профилактике коронавируса

Граждан призвали не поддаваться панике и помнить элементарные правила гигиены
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Главное - не поддаваться панике. Фото: ЛИЦГлавное - не поддаваться панике. Фото: ЛИЦ
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Молодежные активисты Первомайска раздали жителям города больше 150 листовок с информацией о профилактике коронавируса нового типа COVID-19.

- Активисты Первомайского территориального отделения общественного движения «Мир Луганщине» с участниками проекта «Молодая гвардия» ОД и члены Молодежного совета при администрации города раздали жителям Первомайска листовки с информацией о профилактике коронавируса , - сообщили в пресс-центре Первомайского территориального отделения общественного движения (ОД) «Мир Луганщине». - Мы можем уберечь себя от коронавируса, соблюдая простые правила гигиены, описанные в листовках. Сейчас важно сохранять бдительность и не поддаваться панике.

При этом пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР и в ДНР не обнаружено. Подозреваемая на коронавирус вчера была выписана из больницы, диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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