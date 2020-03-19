Донецкий ресторатор Турал Вердиев: Главное – любить свою работу

Вопреки всему бизнес в Донецке развивается. Яркий пример тому – модные рестораны «Плакучая ива», «Дача» и «Кокон» сети «VerTu», появившиеся уже во время войны. Собеседник «Комсомольской правды» - генеральный директор, основатель этой сети ресторанов Турал Вердиев.

«В ДОНЕЦКЕ Я ВЫРОС И СЧИТАЮ ЕГО РОДНЫМ»

- Турал Мурадович, как Вам удалось то, что многим сегодня кажется нереальным: достаточно успешно вести бизнес в городе, который до сих пор обстреливается?

- Знаете, в Донецке я с 5 лет. Вырос в этом городе и считаю его родным. Когда началась война, у меня даже мысли не возникло все бросить и куда-то уехать. Главное - любить свое дело и не опускать рук.

Ресторан «Дача» славится отменной кухней и настроением. Фото: Медиапортал «Линза»

- Как оказались в Донецке?

- Моя семья переехала сюда из Азербайджана. Отца к себе на работу пригласил мой дядя, зовут его Малик. Я ходил в садик в Донецке, учился в 44-й школе. Помню, меня от школы отправляли на областную олимпиаду по математике, где я занял третье место.

Когда мне было 13 лет, у моего дяди было популярное кафе на Донецком море «Шеш-Беш». На летних каникулах мы с двоюродным братом решили там подработать помощниками официанта. Бегали, помогали… Тогда эта сфера деятельности мне очень понравилась.

«Плакучая ива», «Дача» и «Кокон» славятся отменной кухней и настроением. Фото: Медиапортал «Линза»

Однако уже через два года стал пробовать себя в торговле. Был товароведом в продуктовом магазине, в 18 лет занялся оптовой развозкой хлеба. Я был директором, водителем и грузчиком в одном лице. В этом возрасте мне даже доверили стать председателем Ленинской районной организации Донецкого Областного Конгресса Азербайджанцев, где я был самым молодым руководителем на тот момент. Спасибо Малику Захидовичу за то доверие и опыт в диаспорской работе.

«К 20-ЛЕТИЮ ИСПОЛНИЛ СВОЮ МЕЧТУ»

Турал Вердиев: «Работайте над собой, старайтесь стать лучшими и у вас все получится». Фото: Медиапортал «Линза»

- Когда открыли первое кафе?

- Понемногу начав собирать деньги, у меня появилась цель к своему 20-летию открыть небольшую кафешку. Не успел на одну неделю. У меня День рождения 21 июня, а все приготовления закончил в конце месяца. Свое первое кафе, которое называлось «Султан», открыл на Боссе в Ленинском районе Донецка в начале июля. Первые два года это была просто летняя площадка с кавказской кухней, преимущественно мангальные блюда с живого огня.

По правде говоря, опыта у меня тогда практически не было, но мне сопутствовали удача и любовь людей, поэтому с первого дня кафе «Султан» стало известным и любимым местом в этом микрорайоне. И сейчас в каждом заведении сети 70-80 процентов гостей я знаю лично, остальных - через кого-то. На этом гостеприимстве, дружеском отношении к клиентам и строю бизнес. Посетители моих ресторанов знают, что им действительно всегда искренне рады. Начиная с меня и заканчивая администраторами, официантами и поварами.

«Плакучая ива», «Дача» и «Кокон» славятся отменной кухней и настроением. Фото: Медиапортал «Линза»

- Как удается не только оставаться на плаву, но и развиваться?

- В «Султане» работал до 2014 года. С началом войны начал сдавать его в аренду. И через год взял с партнером в аренду кафе «Шеш-Беш», в котором я когда-то был официантом. Два года им занимался; потом было еще заведение. А затем решил перебраться в центр города и взял в аренду ресторан «Плакучая ива».

- Вас не смущало военное положение во время открытия сети ресторанов?

- Были определенные трудности, наверное, они и сегодня есть. К примеру, то, что в городе меньше людей, чем в довоенном Донецке, хотя сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Но смею заметить, что эта проблема не только у нас, во многих мирных городах просматривается снижение платежеспособности у людей. А наша сфера деятельности напрямую зависит от финансового состояния населения. Сейчас заведений в Донецке очень много и все ведут ярую борьбу по привлечению гостей к себе. Но это, скорее, хорошо, чем плохо.

Турал Мурадович в каждое свое заведение вкладывает душу, он и сам – душа компании. Фото: Медиапортал «Линза»

«МОЕ ХОББИ – МОЯ РАБОТА!»

- Какие у Вас увлечения?

- Мое хобби заключается в моей работе. Много времени уделяю ей. Тем не менее, стараюсь в свободное время уделять время себе в тренажерном зале.

Одно из моих увлечений - интеллектуально-психологическая игра «Мафия». Играю в нее с 2008 года. В «Мафии» не проигрывают денег, а развивают свою интуицию и интеллект. За стол садятся десять человек, каждому выдают карточку, которую видит только он и больше никто. В игре есть мирные жители и мафия. Мафия каждую ночь потихоньку убивает одного жителя. Необходимо определить, кто это делает.

Чем в себя влюбила эта игра? За столом люди разного возраста и статуса. Это могут быть и студенты, и бизнесмены, и преподаватели университета. Каждый раз я нахожу общий язык с теми, с кем в жизни вряд ли довелось бы общаться. «Мафия» научила меня быть в команде, убеждать, обосновывать свое мнение и приходить к какому-то общему знаменателю.

«Плакучая ива», «Дача» и «Кокон» славятся отменной кухней и настроением. Фото: Медиапортал «Линза»

«НЕТ НИЧЕГО НЕДОСЯГАЕМОГО»

- Турал Мурадович, о чем мечтаете?

- Стремлюсь сделать сеть ресторанов «VerTu» самой крупной и модной в Донецке. Постоянно мониторю ресторанный бизнес в России и Украине, чтобы усовершенствовать свои заведения и всегда оставаться в тренде. Чтобы каждая деталь, начиная от сервировки стола, подачи блюд и заканчивая пиар-акциями, была по первому разряду!

- Ваше кредо?

- Быть порядочным и честным. В первую очередь, по отношению к самому себе. Человеку, который не уважает себя сам, тяжело добиться уважения других. Порядочность - это умение относиться к другим, как к самому себе.

- Проводите ли мастер-классы по успешному ведению бизнеса?

- Меня часто приглашают выступать на молодежных форумах в Донецкой Народной Республике. В основном, я принимаю их. И сейчас хотел бы обратиться к молодым людям. Не секрет, что будущее в руках молодежи. Хочу посоветовать, чтобы никто не думал, что есть что-то недосягаемое или сверхъестественное.

Очень часто молодые ребята мне задают один и тот же вопрос: «В чем Ваш секрет успеха?» Ребята, ещё раз хочу всем ответить на этот часто задаваемый вопрос, работайте над собой, старайтесь стать №1 в той сфере, где трудитесь, развивайтесь, становитесь ежедневно лучше, и тогда у вас все получится. Самое большое заблуждение, которое есть у людей, они думаю что какой-либо успешный человек, с кого они берут пример, он идеальный, он родился со всеми этими знаниями, способностями, он никогда не ошибался и не ошибается, и что нам никогда не стать такими. Не правда, ребята. У каждого из Вас есть все шансы на успех! Без стартового капитала и каких-то связей, без каких-либо сверхспособностей и суперсилы. Вам нужно одно - это желание!

И в конце хочу для этих же молодых ребят сказать, когда мне было 13 лет, и я был помощником официанта во время летних каникул, я сам себе задавал вопрос «Интересно, смогу ли я когда-то стать администратором?»

Сегодня у меня своя сеть ресторанов! Верьте и стремитесь, и у вас всё получится!

Турал Мурадович в каждое свое заведение вкладывает душу, он и сам – душа компании. Фото: Медиапортал «Линза»

ДОСЬЕ «КП»

Турал Мурадович Вердиев родился в Азербайджане в 1991 году. Называет себя донецким азербайджанцем, влюбленным в город миллиона роз. Является основателем и руководителем сети ресторанов «VerTu» (название «VerTu» произошло от сеть ресторанов ВЕРдиева ТУрала), в которую на сегодня входят «Плакучая ива», «Дача» и «Кокон». Закончил экономико-правовой факультет Донецкого национального университета. Младший лейтенант запаса. Сейчас изучает ресторанно-гостиничный бизнес в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.