Погода на день в Донецке: 20 марта с утра пасмурно, а потом солнечно и до +12 градусов

20 Март 2020 2020-03-20T08:08:41+03:00

В Донецке днем будет тепло и солнечно, а вечером похолодает до минусовых отметок Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду

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Утро 20 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурным. Местами пройдет дождь. А днем распогодится, выглянет солнышко.

Утром и днем столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов выше нуля. Вечером значительно похолодает. Ночью синоптики прогнозируют небольшие заморозки до −2 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 7 м/с.

20 марта отмечается день памяти святого мученика Василия, епископа Херсонского Таврического. Устанавливается уже теплая погода, но холода не спешат отступать: «С крыш капает, а за нос цапает». Так говаривали в старину. То есть днем весенняя капель, а к вечеру может наступить мороз. Так получится и в нынешнюю пятницу, которая пришлась на день весеннего равноденствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU