Какие образовательные учреждения ДНР получат российскую аккредитацию

20 Март 2020 2020-03-20T11:56:09+03:00

Об этом рассказал министр образования Республики Михаил Кушаков

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На правительственном часе в Народном совете министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков заявил, что семь учреждений среднего образования готовятся получить российскую аккредитацию.

- Мы готовим пять учреждений среднего профобразования к прохождению российской аккредитации и две школы, - заявил министр.

Кушаков отметил, что документы на прохождение российской аккредитации готовит лицей № 2 «Престиж» Макеевки и гимназия информационных технологий № 61 Донецка.

В министерстве образования Республики рассказали какие столичные техникумы и колледж готовят документы на аккредитацию.

- Речь идет о таких донецких техникумах, как электрометаллургический, ресторанного сервиса и торговли, химических технологий и фармации, промышленной автоматики и транспортно-экономический колледж, - сообщили в ведомстве.

Кстати, уже четыре высших учебных заведений Республики прошли российскую аккредитацию.

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Об этом говорится в опубликованном указе руководителя государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU