Какие образовательные учреждения ДНР получат российскую аккредитацию
На правительственном часе в Народном совете министр образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Кушаков заявил, что семь учреждений среднего образования готовятся получить российскую аккредитацию.
- Мы готовим пять учреждений среднего профобразования к прохождению российской аккредитации и две школы, - заявил министр.
Кушаков отметил, что документы на прохождение российской аккредитации готовит лицей № 2 «Престиж» Макеевки и гимназия информационных технологий № 61 Донецка.
В министерстве образования Республики рассказали какие столичные техникумы и колледж готовят документы на аккредитацию.
- Речь идет о таких донецких техникумах, как электрометаллургический, ресторанного сервиса и торговли, химических технологий и фармации, промышленной автоматики и транспортно-экономический колледж, - сообщили в ведомстве.
Кстати, уже четыре высших учебных заведений Республики прошли российскую аккредитацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ДНР временно запретил должностным лицам выезжать за пределы Республики
Об этом говорится в опубликованном указе руководителя государства (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU