2020-03-19T22:22:29+03:00
Политика

Украинские вояки дважды за день обстреляли участок разведения у Петровского

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Разведение сил и средств от Петровского в ноябре 2019 годаРазведение сил и средств от Петровского в ноябре 2019 годаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные обстреляли участок разведение сил и средств «Петровское-Богдановка». Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 20.07 по 21.20 по участку разведения было выпущено одиннадцать мин калибром 82 миллиметра. Противник применял гранатометы, работали и снайперы, - сказали в СЦКК.

Петровское расположено 40 километрами южнее Донецка вблизи линии соприкосновения. Напомним, что согласно Рамочному решению Контактной группы там находится один из трех пилотных участков разведения войск в Донбассе.

Сегодня днем украинские военные уже открывали огонь по окрестностям Петровского. От поселка стороны развели войска еще в 2016 году, но впоследствии Киев вернул своих боевиков на позиции. Добиться нового вывода военных подразделений удалось только в ноябре 2019 года, но уже в марте 2020-го на участке появились новые позиции ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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