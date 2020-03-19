19 Март 2020 2020-03-19T22:02:21+03:00

В ДНР достаточно тест-систем для выявления коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они позволяют получить результат в течение одного рабочего дня

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На сегодняшний день лаборатория особо опасных инфекций санэпидслужбы Донецкой Народной Республики обеспечена диагностическими тест-системами для определения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в достаточном количестве. Об этом сегодня сообщили в Республиканском центре санэпиднадзора Госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения ДНР.

- Забор материала проводят медработники учреждений здравоохранения и госпитальные базы для лечения заболевших новым коронавирусом. От пациента в кратчайшие сроки материал доставляется в лабораторию особо опасных инфекций, затем проводится бесплатное тестирование, - рассказала заведующая отделением особо опасных инфекций эпидемиологического отдела Лилия Скрипка.

Метод тестирования позволяет выдать результат о наличии или отсутствии возбудителя новой коронавирусной инфекции у пациентов в течение одного рабочего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU