«Пережила немецкий плен»: Ветерану Великой Отечественной войны Любови Климчак из ЛНР исполнилось 95 лет
Ветерану Великой Отечественной войны и Труда Любови Климчак из Свердловска, что в ЛНР, сегодня исполнилось 95 лет. Поздравляли юбиляршу не только родные и соседи, а и представители власти.
- В свой праздник юбилярша получила много цветов, подарков и общения. Как хорошая хозяйка, она пригласила гостей на чаепитие, - сообщили в свердловской городской администрации.
Любовь Никифоровна родилась 19 марта 1925 года в селе Орехово Антрацитовского района. На фронт ушла в семнадцатилетнем возрасте – в 1942 году. Служила в 10 бригаде 8-й саперной армии. Однако сильно заболела и была вынуждена вернуться домой.
В сентябре 1942 года немецко-фашистские захватчики угнали Климчак в Германию.
В плену девушка провела долгие три года. В апреле 1945 года советские войска освободили пленных и Любовь получила работу делопроизводителя в спецкомендатуре. После чего проработала в госпитале Виттенберга. Домой вернулась в 1946 году.
Любовь Климчак награждена орденом Отечественной войны II степени.
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ИСТОЧНИК KP.RU