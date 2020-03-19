«Пережила немецкий плен»: Ветерану Великой Отечественной войны Любови Климчак из ЛНР исполнилось 95 лет

19 Март 2020 2020-03-19T21:21:05+03:00

В свой праздник юбилярша получила много цветов, подарков, позитива и общения с почетными гостями. Фото: svk-portal.su

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Ветерану Великой Отечественной войны и Труда Любови Климчак из Свердловска, что в ЛНР, сегодня исполнилось 95 лет. Поздравляли юбиляршу не только родные и соседи, а и представители власти.

- В свой праздник юбилярша получила много цветов, подарков и общения. Как хорошая хозяйка, она пригласила гостей на чаепитие, - сообщили в свердловской городской администрации.

Любовь Никифоровна родилась 19 марта 1925 года в селе Орехово Антрацитовского района. На фронт ушла в семнадцатилетнем возрасте – в 1942 году. Служила в 10 бригаде 8-й саперной армии. Однако сильно заболела и была вынуждена вернуться домой.

В сентябре 1942 года немецко-фашистские захватчики угнали Климчак в Германию.

В плену девушка провела долгие три года. В апреле 1945 года советские войска освободили пленных и Любовь получила работу делопроизводителя в спецкомендатуре. После чего проработала в госпитале Виттенберга. Домой вернулась в 1946 году.

Любовь Климчак награждена орденом Отечественной войны II степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU