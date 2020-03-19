2020-03-19T20:38:15+03:00
Политика

В Донбассе больше двухсот украинских солдат приобрели проблемы с желудком из-за перебоев с кормежкой

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Однообразное питание оборачивается болезнями. Фото: joinfo.uaОднообразное питание оборачивается болезнями. Фото: joinfo.ua
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Больше двухсот военных одной из бригад Вооруженных формирований Украины в Донбассе получили желудочные и кишечные расстройства из-за перебоев с питанием. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Параллельно распространению коронавируса в рядах ВСУ наблюдаются перебои с питанием, что отрицательно сказывается на иммунитете украинских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне «Операции объединенных сил». Некоторые соединения уже испытывают последствия перехода системы питания военнослужащих на стандарты НАТО. По данным наших источников, в 93-й отдельной механизированной бригаде уже неделю кормят солдат консервами. В этом соединении отмечено больше двухсот случаев расстройств у военнослужащих желудочно-кишечного тракта, в связи с чем возникла потребность в лекарствах, - рассказал Яков Осадчий.

В Народной милиции регулярно сообщают о росте небоевых потерь в рядах ВСУ. Счет уже идет на десятки тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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