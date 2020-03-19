2020-03-19T17:24:25+03:00
Общество

«Весна 2020»: В Донецке открылась ярмарка меда

Здесь есть и пыльца, маточное молочко, настойки и мази
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке мед продают и в парке ЩербаковаВ Донецке мед продают и в парке ЩербаковаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке ярмарка меда раскинулась на пересечении улицы Кобозева и проспекта Павших Коммунаров - недалеко от нового планетария. Сами пчеловоды назвали ее «Весна 2020».

- На ярмарке представлены разные виды солнечного продукта. Натуральный мед - это незаменимое средство от многих болезней. Мед цветочный - средство от заболеваний желудочно-кишечного тракта, донниковый - от сердечно-сосудистых недугов, а от простуды подойдут майский и липовый, - рассказали организаторы ярмарки.

Здесь есть и пыльца, перга, маточное молочко, настойки, мази - все, что сделано на основе продуктов пчеловодства. Помимо меда на ярмарке представлены товары от колбасных изделий до трикотажа, а также то, что заинтересует весной садоводов и огородников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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