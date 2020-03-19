2020-03-19T17:08:00+03:00
Политика

Бизнес на коронавирусе: украинские чиновники обогащаются на марлевых масках для своей армии

За неделю в незалежной собираются изготовить 100 тысяч таких медизделий
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В украинской армии участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: ВКонтактеВ украинской армии участились случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: ВКонтакте
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«Укроборонпром» наладил выпуск многоразовых марлевых повязок для армии. Украинские чиновники планируют обогатиться за счет здоровья простых военнослужащих. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Для противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 правительство Украины экстренно переориентировало производство предприятия «Укроборонпром», запустив пошив марлевых повязок, респираторов и дезинфицирующего раствора, которыми будут обеспечиваться подразделения ВФУ, - рассказал он.

За неделю в незалежной собираются изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок.

- Примечательно, что эти медизделия украинские чиновники планирует выпускать для многократного применения. Очевидно, они пытаются повысить свое благосостояние за счет здоровья солдат, - добавил представитель Народной милиции.

Ранее в Управлении Народной милиции Республики сообщали, что четыре военнослужащих 59-й бригады Вооруженных формирований Украины, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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