Бизнес на коронавирусе: украинские чиновники обогащаются на марлевых масках для своей армии
«Укроборонпром» наладил выпуск многоразовых марлевых повязок для армии. Украинские чиновники планируют обогатиться за счет здоровья простых военнослужащих. Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Для противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 правительство Украины экстренно переориентировало производство предприятия «Укроборонпром», запустив пошив марлевых повязок, респираторов и дезинфицирующего раствора, которыми будут обеспечиваться подразделения ВФУ, - рассказал он.
За неделю в незалежной собираются изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок.
- Примечательно, что эти медизделия украинские чиновники планирует выпускать для многократного применения. Очевидно, они пытаются повысить свое благосостояние за счет здоровья солдат, - добавил представитель Народной милиции.
Ранее в Управлении Народной милиции Республики сообщали, что четыре военнослужащих 59-й бригады Вооруженных формирований Украины, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU