Стало известно, кому разрешен проезд через границу между ДНР и Россией

19 Март 2020 2020-03-19T16:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с закрытием границы Россией для иностранцев с 18 марта, граждан Донецкой Народной Республики беспокоит вопрос – смогут ли они пересекать въезжать в РФ. Ситуация была до конца не ясной, однако сегодня МГБ ДНР опубликовало новый порядок пересечения государственной границы ДНР.

- Въезд на территорию РФ разрешен жителям ДНР, имеющим российское гражданство; жителям ДНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства и водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR), - говорится в официальном заявлении.

Также в МГБ уточнили, что разрешен въезд в Россию на автобусах регулярного международного сообщения при наличии российского паспорта.

Подробнее о новом порядке пересечения государственной границы ДНР здесь.

Читайте также

Новый порядок пересечения государственной границы ДНР: важные изменения

Министерство государственной безопасности Республики опубликовало Новый порядок пересечения государственной границы ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU