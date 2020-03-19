2020-03-19T16:50:50+03:00
Политика

Стало известно, кому разрешен проезд через границу между ДНР и Россией

Пояснение появилось на официальном сайте министерства госбезопасности ДНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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Россия закрыла границы для иностранцев. Фото: Минтранс РеспубликиРоссия закрыла границы для иностранцев. Фото: Минтранс Республики
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В связи с закрытием границы Россией для иностранцев с 18 марта, граждан Донецкой Народной Республики беспокоит вопрос – смогут ли они пересекать въезжать в РФ. Ситуация была до конца не ясной, однако сегодня МГБ ДНР опубликовало новый порядок пересечения государственной границы ДНР.

- Въезд на территорию РФ разрешен жителям ДНР, имеющим российское гражданство; жителям ДНР, направляющимся в РФ в составе организованных групп для оформления гражданства РФ; членам официальных делегаций, лицам, имеющим дипломатические, служебные визы; лицам, постоянно проживающим на территории РФ при наличии вида на жительство; лицам, пересекающим границу в связи со смертью близкого родственника при наличии документов, подтверждающих факт смерти и родства и водителям грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения (ТIR), - говорится в официальном заявлении.

Также в МГБ уточнили, что разрешен въезд в Россию на автобусах регулярного международного сообщения при наличии российского паспорта.

Подробнее о новом порядке пересечения государственной границы ДНР здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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