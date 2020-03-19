2020-03-19T15:47:45+03:00
Политика

У 70 украинских солдат подозревают коронавирус

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Число солдат ВСУ с симптомами коронавируса растет. Фото: warfiles.ruЧисло солдат ВСУ с симптомами коронавируса растет. Фото: warfiles.ru
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Больше семидесяти солдат вооруженных формирований Украины госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По сообщению местных жителей, в больницах Лисичанска и Рубежного находится больше 70 с подозрением на коронавирус, есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью в зоне «ООС» будет усугубляться, - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он также рассказал, что не все врачи хотят принимать пациентов с подозрением на Covid-19.

- 17 марта четверо военнослужащих первого механизированного батальона 72-й бригады ВСУ с подозрением на коронавирус были срочно доставлены в городскую больницу Золотого. Главный врач принять военнослужащих отказался, после чего их доставили в городскую больницу населенного пункта Рубежное, где они и были госпитализированы, - рассказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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