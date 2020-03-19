Продолжают ли жители Донбасса получать российские паспорта?

19 Март 2020 2020-03-19T15:05:12+03:00

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Со вчерашнего дня Россия закрыла въезд в страну для иностранцев. Многих жителей Республики забеспокоил вопрос – не повлияет ли эта мера на получение жителями Республик Донбасса российских паспортов. Ведь их выдача происходит в Ростовской области.

– Прием документов и выдача паспортов не приостанавливались. Сейчас миграционные службы работают в штатном режиме. График работы прежний. Даты выездов автобусов согласованы до конца этой недели. Осуществляются только поездки на автобусах по предварительной записи, - сообщили «Комсомолке» на горячей линии Миграционной службы Республики.

Телефон горячей линии Миграционной службы Министерства внутренних дел Республики – 071 099 49 49 или на короткий номер 494.

Также о том, что выдача паспортов не приостанавливается сообщили и в Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU