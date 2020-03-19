19 Март 2020 2020-03-19T14:14:46+03:00

Украинские военные за сутки 13 раз нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 13 раз нарушили «режим тишины», выпустив по Донецкой Народной Республике 117 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На донецком направлении обстрелам подверглись окрестности поселка шахты «Трудовская», села Спартак, аэропорта, на горловском направлении - Зайцево, поселок шахты имени Изотова, Доломитное, Гольмовский, Крутая Балка и на мариупольском – окрестности Сосновского, Ленинского и Саханки.

Боевики пускали в ход минометы калибром 82- и 120 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты, БМП, БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие и не только.

На Трудовских и Спартаке повреждены жилой дом и газопровод. Информация о пострадавших уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU