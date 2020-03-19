В Донецке пройдет легкоатлетический забег «Беговая весна – 2020»

19 Март 2020 2020-03-19T09:55:05+03:00

Участвовать в забеге могут люди разных возрастных категорий от 15 и до 75 лет. Фото: David Hudziec

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18 апреля в центре Донецка пройдет массовый легкоатлетический забег «Беговая весна – 2020». Испытать свои силы спортсмены смогут на забеге на 5 и 10 километров. Принцип соревнования просто: кто первый пришел к финишу, тот и победил. Призеры получают грамоты, медали и подарки от спонсоров мероприятия. Об этом рассказали организаторы забега в социальных сетях.

Местом встречи для участников забега выбран парк Ленинского комсомола. Там организаторы проложили живописный кольцевой маршрут на 2.5 километра. В итоге бегуны должны преодолеть 2 и 4 круга, в соответствии с выбранной дисциплиной. Если поставленная задача оказалась слишком сложной, то всегда можно вернуться на стартовую линию пешком.

Спортсмены, которые решили поучаствовать в забеге «Беговая весна – 2020», есть несколько условий.

— Все участники допускаются к Соревнованиям только после регистрации и оплаты стартового взноса (100 и 200 рублей), а также при предъявлении медицинской справки о состоянии здоровья или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, — говорится в сообщении.

Кроме того все участники забега должны пройти предварительную регистрацию в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU