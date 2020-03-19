Погода на день в Луганске: 19 марта переменная облачность, температура до 12 градусов тепла

19 Март 2020 2020-03-19T08:57:14+03:00

19 марта в Луганске переменная облачность, температура до 12 градусов тепла. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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19 марта в Луганске температура воздуха днем составит 10-12 градусов тепла. Без осадков. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается 8-10 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 10-12 градусов тепла.

19-20 марта, по предварительному прогнозу, существенных осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU