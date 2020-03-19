2020-03-19T08:57:14+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 19 марта переменная облачность, температура до 12 градусов тепла

В Луганске будет дуть западный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
19 марта в Луганске переменная облачность, температура до 12 градусов тепла. Фото: ВКонтакте19 марта в Луганске переменная облачность, температура до 12 градусов тепла. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

19 марта в Луганске температура воздуха днем составит 10-12 градусов тепла. Без осадков. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске днем температура воздуха ожидается 8-10 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют на уровне 10-12 градусов тепла.

19-20 марта, по предварительному прогнозу, существенных осадков не ожидается, температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Граница Донбасса с Россией закрыта: кому разрешен проезд

Запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке пройдет легкоатлетический забег «Беговая весна – 2020»
Погода на день в Луганске: 19 марта переменная облачность, температура до 12 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 19 марта будет ясно, днем до +10 градусов
Пушилин: Движение граждан через линию разграничения с Украиной полностью прекратится с 21 марта
Школы ДНР с 19 марта переходят на дистанционное обучение на неопределенный срок
Угроза коронавируса не помешает паспортизации жителей Донбасса
Открыт сбор средств на лечение 7-летней Сони Аксеновой
ДНР развернула санитарно-карантинные посты на линии разграничения с Украиной
Весенние каникулы в школах ДНР могут продлить
В страшной аварии под Донецком пострадали пять человек
Министерство спорта и туризма ДНР отменило все мероприятия 19 марта
Жительница ДНР с подозрением на коронавирус выписана из клиники: диагноз не подтвердился
В ДНР озвучили зарплату врачей
Пьяные ВСУшники ограбили магазин на Луганщине