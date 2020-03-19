2020-03-19T07:44:50+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 19 марта будет ясно, днем до +10 градусов

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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19 марта в Донецке будет ясно, днем до +10 градусов. Фото: ВКонтакте19 марта в Донецке будет ясно, днем до +10 градусов. Фото: ВКонтакте
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 марта будет ясно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от -1 до +5 градусов. Днем столбики термометров покажут 8-10 градусов выше нуля. Вечером ожидается 0.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5-10 метров в секунду.

Народный прогноз. В этот день почитается память преподобного Иова Анзерского. В небе уже можно увидеть белого аиста, который возвращается в свои родные края. Также может возвращаться и трясогузка, хотя для нее еще рановато.

По прогнозам синоптиков, 20 марта в Донецке и ДНР также будет ясно, ожидается потепление до +11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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