Пушилин: Движение граждан через линию разграничения с Украиной полностью прекратится с 21 марта

18 Март 2020 2020-03-18T23:07:06+03:00

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С субботы, 21 марта, будет полностью приостановлен пропуск людей через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на линии разграничения с Украиной. Делается это для недопущения распространения коронавируса в Республике.

- В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля Донецкой Народной Республики на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта 2020 года, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин. - Есть все основания полагать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных

У жителей Донецкой Народной Республики, находящихся на подконтрольной Украине территории, еще есть время вернуться домой. Для этого будут приняты все необходимые меры, чтобы те, кто возвратится, находились под наблюдением врачей, заверил глава Республики.

При этом пока н одного зараженного в ДНР не выявлено. Тем не менее в завтрашнего дня учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU