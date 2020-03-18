Весенние каникулы в школах ДНР могут продлить

18 Март 2020 2020-03-18T20:00:08+03:00

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Окончательное решение о целесообразности продления весенних каникул в школах ДНР будет принято 30 марта. А пока в школах ДНР свободное посещение.

- У нас есть предложение сделать на два дня свободное посещение в школах, закончить четверть и с понедельника уйти на каникулы, а уже 30 марта по развитию ситуации, мы будем принимать решение, либо продлевать каникулы, либо выходить на занятия. Также мы готовы к дистанционному обучению, – отметил Варюхин.

С 23 по 29 марта школьники ДНР будут находиться на плановых весенних каникулах.

Вузы ДНР могут перевести на дистанционное обучение. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

Пока в Республике не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU