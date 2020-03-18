18 Март 2020 2020-03-18T19:25:16+03:00

В страшной аварии под Донецком пострадали пять человек. Фото: Госавтоинспекция Республики

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В Госавтоинспекции Республики сообщили об аварии на автодороге Донецк – Новоазовск – Седово в Старобешевском районе. В результате столкновения двух машин пять человек получили травмы различной степени тяжести.

- Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля на нерегулируемом перекрестке при выполнении поворота налево в направлении поселка Новый Свет не уступил дорогу другому автомобилю, который двигался во встречном направлении прямо, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате столкновения пострадали водители и пассажиры обеих машин. Они получили телесные повреждения. Об их состоянии пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU