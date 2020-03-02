2020-03-02T18:59:53+03:00
Происшествия

Авария под Шахтерском: 73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком

Девочка получила травмы легкой степени и была доставлена в больницу
Никита МАКАРЕНКОВ
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73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком. Фото: Госавтоинспекция Республики73-летняя бабушка врезалась в машину с двухлетним ребенком. Фото: Госавтоинспекция Республики
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29 февраля в Донбассе произошла авария, виновником которой оказалась 73-летняя бабушка. На автодороге «ЕнакиевоШахтёрскАмвросиевка» возле поселка Горное Шахтерского района женщина за рулем «Шевроле Авео» при выезде со второстепенной не уступила дорогу машине, которая двигалась по главной.

В результате столкновения травмы легкой степени получила двухлетняя девочка, которая находилась на переднем сидении в «Ладе Калине». Она была доставлена в ближайшую больницу. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, после чего в тот же день ее отпустили домой. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

В Госавтоинспекции Республики сообщили, что сейчас ведется следствие. Виновница аварии будет отвечать перед законом. Водитель машины, в которой находилась девочка, также будет наказан, так как он не имел права перевозить двухлетнего ребенка на переднем сидении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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