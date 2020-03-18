2020-03-18T17:14:42+03:00
Общество

В ДНР озвучили зарплату врачей

Она достигла 19 тысяч рублей
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Правительство пообещало и дальше поэтапно повышать зарплаты медикам, чтобы покрыть нехватку врачей, и поднять престиж профессии.Правительство пообещало и дальше поэтапно повышать зарплаты медикам, чтобы покрыть нехватку врачей, и поднять престиж профессии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Средний заработок врачей в Республике (с учетом январского повышения) достиг 19 тысяч рублей в месяц. Об этом 18 марта заявил депутатам Народного Совета заместитель председателя Правительства Республики Владимир Антонов.

- С 1 июля произошло повышение уровня заработной платы на 35%, а с 1 января 2020 года – на 26%. Сегодня средняя зарплата врача составляет 19 тысяч рублей, — заявил Владимир Антонов.

Средний заработок младшего медперсонала – около 14 тысяч рублей. Правительство пообещало и дальше поэтапно повышать зарплаты медикам, чтобы покрыть нехватку врачей, и поднять престиж профессии.

Тем временем, в Республиканском центре занятости, рассказали, что вакансий врачей (травматологов, стоматологов, эндокринологов, инфекционистов.) достаточно. Большой спрос у работодателей и на медсестер, санитарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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