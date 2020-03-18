2020-03-18T12:30:30+03:00
Происшествия

В Кировском мужчина пришел в больницу с гранатой

Ему грозит до 4 лет тюрьмы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Зачем мужчина пришел к медикам с гранатой - не известно. ФОТО: ВКонтактеЗачем мужчина пришел к медикам с гранатой - не известно. ФОТО: ВКонтакте
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34 – летний житель Кировского был задержан с гранатой в центральной больнице города. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- В дежурную часть горотдела полиции поступило сообщение о том, что в центральной больнице города Кировское находится подозрительный мужчина в состоянии алкогольного опьянении, – рассказали в полиции, – Его досмотрели и нашли ручную гранату РГД-5 с запалом».

По результатам экспертизы, боеприпас пригоден к использользованию, это не макет гранаты. Так же уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом Кировского ГО МВД ДНР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с выплатой штрафа до 80 тысяч рублей.

Оружия, увы, у населения много, поэтому в полиции и говорят о добровольной сдаче. Как говорится, если есть ружье – оно обязательно выстрелит. Зачем мужчина пришел к медикам с гранатой - не известно. Возможно - принял решение, изрядно выпив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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