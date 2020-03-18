2020-03-18T11:48:19+03:00
Политика

Украина из миномета обстреляла дома на окраине Горловки

Разрушен один дом и более десятка гаражей
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина продолжает обстрел территории ДНР.Украина продолжает обстрел территории ДНР.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Кажется, ничто не в силах остановить 6-летний конфликт в Донбассе - ни весна, ни паника по кронавирусу. И вот снова дом и 14 гаражей повреждены в двух городах ДНР в результате ночного и утренних обстрелов со стороны армии Киева.

- В 6:20 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм по поселку шахты «Трудовская» на западе Донецка. В результате обстрела повреждены кровля и остекление жилого дома по адресу: улица Луговского, 41, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ттакже зафиксированы повреждения в горловском поселке шахты имени Гагарина, который подвергся обстрелу в 1:10 ночи. Минометным огнем украинских военных повреждено 14 гаражей кооператива «Союз» по улице Власенко, 48.

Уже традиционно мишенями ВСУ становятся мирные граждане и их дома, а не военные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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