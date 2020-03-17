НМ ДНР: Воровство и халатное отношение к служебным обязанностям становится нормой украинской армии

17 Март 2020 2020-03-17T23:12:47+03:00

В оборонном ведомстве сообщили об очередных фактах хищения вооружения в рядах ВСУ

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что хищение вооружения украинскими солдатами и его продажа волонтерам и мирным жителям приобретает угрожающие масштабы

- Предприимчивые боевики из 92-й бригады под предводительством военного преступника Кокорева скрытно, с использованием личного автотранспорта вывозят вооружение с передовой, - говорят в НМ ДНР. - Нам стало известно, что недостача на складе РАВ соединения составила больше 700 тысяч гривен.

Источники оборонного ведомства Республики в штабе «ООС» сообщили, что в 28-й бригаде идет разбирательство из-за хищения переданного американцами оборудования.

- Идет служебное разбирательство по факту пропажи приборов ночного видения «AN/PVS-14» и тепловизоров «Thermal-Eye X320» производства США, которые были поставлены в рамках военной помощи, - рассказывают в оборонном ведомстве ДНР. - Воровство и халатное отношение к служебным обязанностям становится нормой украинской армии. Приведённые факты в очередной раз демонстрируют коррумпированность и попустительство со стороны высшего военного руководства.

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ИСТОЧНИК KP.RU