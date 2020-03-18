Угроза коронавируса не мешает Украине обстреливать Донбасс

18 Март 2020 2020-03-18T10:44:23+03:00

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Беспрецендентные меры защиты от угрозы коронавируса не мешают войне. Вооруженные формирования Украины сегодня утром обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, гранатометов и БМП.

- Обстрел продолжался с 6:20 до 6:50. По районам поселка шахты «Трудовская» и бывшего аэропорта в Донецке, а также поселка Зайцево на севере Горловки выпущено 36 мин калибром 82 и 120 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2 и 10 выстрелов из АГС. Применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, - сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее получил осколочные ранения мужчина, 1964 года рождения на своём земельном участке во время уборки в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса.

Также уже традиционно обстрелам подверглись районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская», шахты «Октябрьская», Старомихайловка, столичного аэропорта, сел Сигнальное и Спартак, районы поселков Зайцево, шахты им. Гагарина, Железная Балка, Гурты, Гольмовский, Докучаевска, сел Петровское, Саханка, Сосновское.

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ИСТОЧНИК KP.RU