Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР +11 и без осадков

18 Март 2020 2020-03-18T08:13:35+03:00

Но еще ожидаются морозы. Фото: Илья Богатиков

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Температура воздуха в ЛНР 18 марта будет колебаться от 7 градусов мороза ночью до 11 градусов тепла днем, осадков не ожидается.

- С 21.00 17 марта до 21.00 18 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов ниже нуля, днем – 8-10 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 6-8 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 4-6 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU